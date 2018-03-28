Правительство Пермского края приобретет детектор лжи

Правительство Пермского края приобретет полиграфический комплекс. Информация об аукционе опубликована на сайте государственных закупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Начальная цена контракта составляет 853 тыс. руб. Как следует из технического задания,полиграфический комплекс включает в себя компьютерный полиграф, мобильный видео комплекс к полиграфу, специализированное кресло для тестируемого на полиграфе, чехол для кресла. Сам полиграф должен включать различные датчики: дыхания, артериального давления, мимики, двигательной активности.

Торги состоятся 13 апреля. В документации говорится, что полиграф покупается для "нужд аппарата правительства Пермского края". В пресс-службе краевого правительства не смогли оперативно прокомментировать, для каких именно нужд краевому правительству понадобился детектор лжи.