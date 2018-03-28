Кремль: Путин держит на контроле расследование причин трагедии в Кемерове

Президент России Владимир Путин в среду, 28 марта, заслушает доклады о расследовании трагедии в Кемерово, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В течение дня он продолжит принимать информацию о том, как идет расследование обстоятельств катастрофы в Кемерово, какие меры принимаются для оказания медицинской и иной помощи пострадавшим", - цитирует Пескова РИА Новости.

Он уточнил, что "будут доклады" главе государства.

Представитель Кремля напомнил, что сегодня всероссийский день траура по погибшим в Кемерове, и выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких.