В Челябинске чемпионат мира по танцам перенесли из ледовой арены во дворец спорта "Юность"

В Челябинске Чемпионат мира по танцам перенесли во дворец спорта "Юность" после выхода в финал конференции Восток КХЛ хоккейной команды "Трактор", сообщили Накануне.RU в оргкомитете соревнований.

"Чемпионат мира по танцевальному спорту, который Челябинск примет с 6 по 8 апреля, было решено перенести во дворец спорта "Юность". Эта площадка знакома и организационному комитету и южноуральским любителям танцевального спорта по традиционному кубку губернатора. Мы готовы провести все на самом высоком организационном уровне, как и все статусные соревнования, которые принимает Челябинская область", – отметил заместитель губернатора Вадим Евдокимов.

Организаторы обратили внимание, что программа соревнований не изменится, а билеты, купленные на ледовую арену "Трактор", будут действовать и на новом месте проведения соревнований. Места зрителям помогут найти волонтеры.

Губернатор Борис Дубровский поблагодарил команду "Трактор" за выполнение поставленной задачи на сезон - выход в финал Восточной конференции, и извинился перед любителями танцевального спорта за перенос соревнований.

"Это - не прыжок выше головы, это следствие той политики, которую проводил менеджмент клуба, добиваясь поступательного движения, улучшая результаты. Соперник по финалу - очень серьезный, времени на восстановление у наших хоккеистов не так много. Но в спорте всегда есть место для шага вперёд", - отметил глава области.