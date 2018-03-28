Во Владимире вспыхнул автобус с журналистами, ехавшими на проверки пожарной безопасности в торговых центрах

Во Владимире в автобусе, в котором ехали журналисты, произошло возгорание. Они были приглашены для освещения проверок соблюдения требований пожарной безопасности в торговых центрах города.

"В автобусе произошло возгорание во время следования. Его [возгорание] сразу ликвидировали, людей эвакуировали, все живы и здоровы", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Екатерина Шулаева.

Известно, что в момент возгорания в автобусе "ПАЗ" ГУ МЧС по Владимирской области находились 12 человек: представители пресс-службы и СМИ. Они принимали участие в освещении проверки торговых центров, организованной МЧС и прокуратурой. Итоги проверки объектов, а также причины возгорания "ПАЗ" будут известны позднее.

Напомним, подобные проверки проводятся по всей стране в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого погибли десятки человек.