В зоне подтопления в Алтайском крае погибли два человека

Два человека погибли в зоне подтопления в Алтайском крае, следователи устанавливают обстоятельства их гибели, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Так, 26 марта в селе Солонешное Солонешенского района около дома в паводковых водах было обнаружено тело местного жителя 1951 г.р. По предварительным данным, пострадавший в условиях начавшегося паводка в состоянии алкогольного опьянения возвращался от своего знакомого домой. "Мужчина не справился с потоком воды, и его вынесло течением в реку Ануй", - говорится в сообщении.

Сообщается также об обнаружении 27 марта в селе Зеленый дол Петропавловского района тела местного жителя 1967 г.р. Следователи отмечают, что погибший накануне подтопления был эвакуирован из дома, однако впоследствии самостоятельно вернулся в жилище. Его тело было обнаружено сотрудниками МЧС.

Следователи устанавливают все обстоятельства гибели людей. В рамках проверки будет дана оценка своевременности и достаточности проводимых противопаводковых мероприятий.

Как сообщало Накануне.RU, ранее около 40 населенных пунктов (порядка тысячи домов) попали в зону подтопления в Алтайском крае, власти организовали эвакуацию населения.