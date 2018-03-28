Тулеев записал видеообращение в связи с пожаром в "Зимней вишне": Определенные силы пытаются стравить людей

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово обратился к местным жителям с видеообращением.

Обращение губернатора размещено на официальном YouTube-канале пресс-службы областной администрации.

Глава региона поблагодарил всех, кто поддерживает кемеровчан, однако подчеркнул, что есть и "определенные силы, которые пытаются стравить людей".

"Пытаются на чужом горе нажиться, и, соответственно, страшно просто раскачивать ситуацию", - добавил он.

"Посмотрите, Украина - телефонный этот хулиган во всю мощь обзванивает наши морги, говорит, что, вот, примите, и чуть ли не заявляет, что число погибших составило уже 600-700 человек", - отозвался губернатор об украинском пранкере Евгении Вольнове, который подтвердил, что выкладывал в YouTube ролики, на которых звонил в кемеровские медицинские учреждения, морги и государственные органы и сообщал о "300 погибших" при пожаре в ТЦ.

Тулеев отметил, что работают официальные органы, МЧС, которые докладывают официальную информацию.

"Страшное это горе. И как всегда было на Руси, люди в таком случае объединяются обязательно, это святое", - добавил губернатор. "Наживаться на человеческом горе, я считаю, это кощунственно", - заметил он.

Глава региона также сообщил, что 27 марта поступил анонимный звонок о минировании шахты "Полосухинская", ранее поступали звонки о минировании шахты "Юбилейная", "Антоновская". "Для чего это делается? Чтобы озлобились люди. Просто травля идет со всех сторон", - сказал Тулеев.

Губернатор заявил, что виновники происшедшего должны понести ответственность, а также о недопустимости перекладывания ответственности на "вахтеров и билетерш".

"Все семьи, в которых погибли - мы обязательно примем и досконально окажем помощь", - сказал он, уточнив, что личный прием начнется в среду. Тулеев также отметил, что сознательно проводит прием именно со среды. "Прием этот - он тяжелый, конечно. Вот я выждал - вот сколько времени прошло, а с сегодняшнего дня начинаю прием, потому что люди хоть немного успокоились", - сказал губернатор.

Кроме того, он сообщил, что банки, выдававшие кредиты семьям погибших, взяли на себя обязательства по списанию этих кредитов.

Тулеев напомнил, что правительство РФ перечислит семьям погибших по 1 млн рублей, по 200 тыс. руб. за получение легкого вреда здоровью, и по 400 тыс. руб. - за получение тяжелых травм.

Общая сумма выплат семьям каждого погибшего с учетом средств бизнеса и областных властей составит 5 млн рублей, перечисление средств начнется в среду, сказал губернатор.

Напомним, 27 марта в Кемерове прошел стихийный митинг, на котором родственники жертв пожара в "Зимней вишне" требовали рассказать им всю информацию о ЧП, также звучали призывы к отставке губернатора. Тулеев, говоря с президентом о стихийном митинге, назвал участников акции "бузотерами".

Ранее возмущение у людей вызвал тот факт, что губернатор не приехал на место трагедии. На митинге, отметим, он также не показался, там выступили его заместители.