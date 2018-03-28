Депутаты курганского парламента начали заседание с минуты молчания

Заседание Курганской городской думы 28 марта началось с минуты молчания - глава города Сергей Руденко попросил всех собравшихся в зале почтить память погибших во время пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", передает корреспондент Накануне.RU.

Сергей Руденко также добавил, что администрация города призывает ее сотрудников, а также депутатов думы прийти сегодня в Детский парк и принять участие в траурной акции "Час тишины" - неравнодушные горожане принесут воздушные шары, цветы, свечи и игрушки к памятнику "Дети" в центре парка.

Напомним, сегодня в 18.00 в Детском парке возле скульптуры "Дети" пройдет массовая акция под названием "Час тишины". Участники мероприятия почтят память жертв страшного пожара в Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня".

Как ранее сообщало Накануне.RU, возгорание в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошло около полудня в воскресенье 25 марта. 64 человека погибли.