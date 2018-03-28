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"Вопрос непростой": свердловские депутаты рассмотрели представление прокуратуры о лишении мандата Карапетяна
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карапетян армен эминович депутат законодательного собрания свердловской области (2013) | Фото: Накануне.ru

Сегодня на заседании мандатной комиссии свердловского парламента депутаты рассмотрели официальное представление прокуратуры, потребовавшей досрочно лишить полномочий народного избранника от партии "Справедливая Россия", члена комитета по аграрной политике Армена Карапетяна (на фото), передает корреспондент Накануне.RU.
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Претензии надзорного органа к Карапетяну заключаются в том, что депутат указал в декларации не всех своих детей, в то время как на них может числиться имущество. Отметим, что Карапетян - многодетный отец, у него пятеро детей. Заседание проходило в закрытом для СМИ формате, поскольку в ходе обсуждения была озвучена информация, попадающая под понятие "персональные данные".

По окончании заседания сам депутат отказался от комментариев. Немногословны были и члены мандатной комиссии, в том числе ее председатель Алексей Коробейников.

"Мы рассмотрели представление прокуратуры о нарушении антикоррупционного законодательства депутатом Карапетяном. Вопрос непростой, решение принято, оно будет направлено председателю Законодательного собрания, и о нем СМИ узнают на заседании [областного парламента 3 апреля]", - сказал Коробейников.

Принимавший участие в заседании мандатной комиссии начальник отдела по надзору за исполнением законодательства и противодействию коррупции Владимир Корочкин был более многословен. По его словам, принято решение направить все материалы на заседание регионального парламента, в том числе решение о прекращении полномочий депутата Карапетяна. По словам Корочкина, прокуратурой выявлены значительные нарушения антикоррупционного законодательства в областном депутатском корпусе - всего в представлении указаны фамилии восьми народных избранников, которые прокурорский работник называть не стал.

"Эти нарушения не устранены, поскольку ответа из заксобрания мы еще не получали, в дальнейшем будем анализировать доводы и решать, соглашаться или нет с доводами [руководства областного парламента]," - резюмировал представитель прокуратуры.

Тем не менее, по его словам, прокуратура готова обратиться в суд в случае, если заксобрание встанет на защиту проштрафившихся депутатов.

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28.03.2018 13:23 Мск | Екатеринбург | Андрей Яловец
15:23 Екб


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"Вопрос непростой": свердловские депутаты рассмотрели представление прокуратуры о лишении мандата Карапетяна
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