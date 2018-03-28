"Здесь собрались люди, которые бросили вызов судьбе": Югра отметила 30-летие создания Всероссийского общества инвалидов

В столице Югры отметили 30-летие создания Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) и 20-летие окружного отделения. Участие в конференции приняли руководители муниципальных отделений общества и представители региональных органов власти, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В округе действуют несколько долгосрочных целевых программ помощи инвалидам, рассказал заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.

"Они получили высокую оценку не только в регионе - несколько разработанных нами технологий сегодня приняты и тиражируются на федеральном уровне. Продолжит свое действие и программа "Доступная среда", направленная на обеспечение полной доступности всех социальных объектов и создание равных возможностей всем гражданам", - подчеркнул заместитель губернатора Югры.

Председатель окружной организации "Всероссийского общества инвалидов" Галина Ильиных поблагодарила делегатов конференции.

"Здесь собрались люди, которые смогли бросить вызов судьбе, выстояли сами и решили защищать права других граждан. Вы все проявили исключительные человеческие качества", - сказала она.

В настоящее время в Югре проживают 54 тыс. инвалидов, 5 тыс. из них дети. В округе ведется большая работа для создания равных возможностей для этих людей.

Благодаря Всероссийскому обществу инвалидов Екатерина Мамыкаева постоянно участвует в различных интересных мероприятиях. В прошлом году девушка побывала на КВН в Тюмени. В этом - ездила в Челябинск на слет молодых инвалидов.

"Несмотря на заболевание (сколиоз четвертой степени) я веду активный образ жизни. Хожу на концерты, выставки, акции. В детстве я была очень стеснительной. С возрастом поняла, что не нужно стесняться. Я такая, какая есть. Мне комфортно находится на мероприятиях среди других инвалидов. Никто косо не посмотрит. Чувствую себя в своей тарелке", - рассказала Екатерина интернет-порталу "Югра-ньюс".

Напомним, что югорское отделение Всероссийского общества инвалидов было создано 26 февраля 1998 г. для решения проблем людей с ограниченными возможностями здоровья, участия в разработке новый мер социальной защиты, помощи инвалидам в получении медицинской помощи, образования, трудоустройстве, развитии творческих способностей.

Годом ранее было создано Всероссийское общество инвалидов, помогающее этой категории граждан найти свое место в жизни. Так, в прошлом году ВОИ заключило соглашение о сотрудничестве с фондом региональных социальных программ "Наше будущее" для вовлечения инвалидов в процесс социального предпринимательства. А чтобы расширить возможности трудоустройства инвалидов, организация направила Российскому союзу промышленников и предпринимателей, "Деловой России" и "Опоре России" предложения по кооперации и реализации производимой инвалидами продукции.

Кроме того, ВОИ подготовило законодательную инициативу, которая позволит включать предприятия ВОИ в реестр малых и средних предприятий, и как следствие, участвовать в торгах по государственным и муниципальным заказам в рамках квот, предоставляемых малому и среднему бизнесу.

В планах организации на 2018 г. – добиться приобретения низкопольного общественного транспорта, доступного для инвалидов и маломобильных групп населения, и развития "Социального такси", говорится в отчете центрального правления ВОИ о проделанной работе и приоритетах на 2017-2021 гг.