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"Здесь собрались люди, которые бросили вызов судьбе": Югра отметила 30-летие создания Всероссийского общества инвалидов
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инвалид, инвалидное кресло (2015) | Фото: med-heal.ru

В столице Югры отметили 30-летие создания Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) и 20-летие окружного отделения. Участие в конференции приняли руководители муниципальных отделений общества и представители региональных органов власти, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.
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В округе действуют несколько долгосрочных целевых программ помощи инвалидам, рассказал заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.

"Они получили высокую оценку не только в регионе - несколько разработанных нами технологий сегодня приняты и тиражируются на федеральном уровне. Продолжит свое действие и программа "Доступная среда", направленная на обеспечение полной доступности всех социальных объектов и создание равных возможностей всем гражданам", - подчеркнул заместитель губернатора Югры.

Всеволод Кольцов(2016)|Фото: admhmao.ru

Председатель окружной организации "Всероссийского общества инвалидов" Галина Ильиных поблагодарила делегатов конференции.

"Здесь собрались люди, которые смогли бросить вызов судьбе, выстояли сами и решили защищать права других граждан. Вы все проявили исключительные человеческие качества", - сказала она.

В настоящее время в Югре проживают 54 тыс. инвалидов, 5 тыс. из них дети. В округе ведется большая работа для создания равных возможностей для этих людей.

Благодаря Всероссийскому обществу инвалидов Екатерина Мамыкаева постоянно участвует в различных интересных мероприятиях. В прошлом году девушка побывала на КВН в Тюмени. В этом - ездила в Челябинск на слет молодых инвалидов.

"Несмотря на заболевание (сколиоз четвертой степени) я веду активный образ жизни. Хожу на концерты, выставки, акции. В детстве я была очень стеснительной. С возрастом поняла, что не нужно стесняться. Я такая, какая есть. Мне комфортно находится на мероприятиях среди других инвалидов. Никто косо не посмотрит. Чувствую себя в своей тарелке", - рассказала Екатерина интернет-порталу "Югра-ньюс".

Напомним, что югорское отделение Всероссийского общества инвалидов было создано 26 февраля 1998 г. для решения проблем людей с ограниченными возможностями здоровья, участия в разработке новый мер социальной защиты, помощи инвалидам в получении медицинской помощи, образования, трудоустройстве, развитии творческих способностей.

Годом ранее было создано Всероссийское общество инвалидов, помогающее этой категории граждан найти свое место в жизни. Так, в прошлом году ВОИ заключило соглашение о сотрудничестве с фондом региональных социальных программ "Наше будущее" для вовлечения инвалидов в процесс социального предпринимательства. А чтобы расширить возможности трудоустройства инвалидов, организация направила Российскому союзу промышленников и предпринимателей, "Деловой России" и "Опоре России" предложения по кооперации и реализации производимой инвалидами продукции.

низкопольные автобусы, низкопольный автобус, Екатеринбург(2016)|Фото: ngzt.ru

Кроме того, ВОИ подготовило законодательную инициативу, которая позволит включать предприятия ВОИ в реестр малых и средних предприятий, и как следствие, участвовать в торгах по государственным и муниципальным заказам в рамках квот, предоставляемых малому и среднему бизнесу.

В планах организации на 2018 г. – добиться приобретения низкопольного общественного транспорта, доступного для инвалидов и маломобильных групп населения, и развития "Социального такси", говорится в отчете центрального правления ВОИ о проделанной работе и приоритетах на 2017-2021 гг.

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28.03.2018 13:09 Мск | Ханты-Мансийск | Анна Смирнова
15:09 Екб


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