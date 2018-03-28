Многодетным семьям Прикамья дадут 1,3 миллиарда рублей

Власти Пермского края позаботятся о многодетных семьях – им дадут больше миллиарда, сообщили Накануне.RU в министерстве социального развития региона.

В крае растет число детей. С 2012 г. их количество увеличилось на 36 тыс. до 570 тыс. человек. Возросла доля вторых и третьих рождений. В целом на поддержку семей с детьми регион потратит в 2018 г. 2 млрд 500 млн руб., из них 1 млрд 300 млн руб. направлены на поддержку многодетных семей.

Власти отмечают, что край стал первым в стране регионом, в бюджете которого заложили деньги на рождение первого ребенка. В 20108 – 20 гг. на эти цели заложено 607 млн руб.