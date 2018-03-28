В Копейске перевозчиков заподозрили в сговоре при повышении стоимости проезда в маршрутках до 26 рублей

В Копейске 13 перевозчиков заподозрили в заключении антиконкурентного соглашения из-за повышения стоимости проезда в маршрутках с 23 до 26 рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Синхронное повышение стоимости проезда произошло 1 декабря 2017 года.

На предпринимателей в УФАС пожаловался житель города.

Антимонопольная служба усмотрела в действиях перевозчиков признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Кроме того, стоимость проезда в иных городах с численностью населения менее 1 млн человек ниже.

Первое заседание назначено на 17 апреля.

В настоящий момент УФАС рассматривает дело в отношении 31 перевозчика Челябинска. Ранее ведомство уже признало нарушение антимонопольного законодательства в действиях четырех перевозчиков Магнитогорска.