Прокуратура Екатеринбурга открыла "горячую линию" по нарушениям в ТРЦ

Прокуратура Екатеринбурга объявила о работе "горячей линии" по вопросам нарушения требования безопасности в торговых центрах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в связи с проверкой пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, на телефон "горячей линии" будут приниматься обращения и информация от жителей города.

Напомним, что, из-за трагедии в кинотеатре "Зимняя вишня" в Кемерово, где, по официальным данным, погибло 64 человека, во многих городах России начались проверки торговых центров. Прокуратура Свердловской области приступила к проверкам 27 марта, первым проверили ТРЦ "Гринвич".

Жители города смогут сообщить о нарушениях в ТРЦ по телефону: 229-50-24.