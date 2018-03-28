На 76 году жизни скончался сын знаменитого оружейника, инженер-конструктор Виктор Калашников

На 76 году жизни скончался ведущий инженер-конструктор Виктор Калашников, сын знаменитого оружейника Михаила Калашникова, сообщили в пресс-службе Ижевского государственного технического университета.

"27 марта ушел из жизни выпускник ИМИ-ИжГТУ Виктор Михайлович Калашников - советский и российский конструктор стрелкового оружия, ведущий инженер-конструктор концерна «Калашников», кандидат технических наук, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова", - говорится в сообщении

Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года. Окончил Ижевский механический институт, после чего начал свою трудовую деятельность в отделе Главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода.

"При освоении автомата Калашникова провел многочисленные исследования, выявил ряд факторов, влияющих на устойчивость, долговечность и безотказность изделия, разработал ряд узлов и деталей на уровне изобретений. Принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов, разработал по конкурсу блокировку ударника для карабина "Медведь-3", - отметили в ИжГТУ. Также Виктор Калашников участвовал в разработке пистолетов-пулеметов "Бизон-2" и "Витязь-СН".