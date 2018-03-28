Тольяттинская "Лада" и "Югра" из Ханты-Мансийска не сыграют в новом сезоне КХЛ

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил список 25 клубов-участников сезона 2018/19. Как сообщается в официальном Твиттере КХЛ, в него не вошли тольяттинская "Лада" и "Югра" из Ханты-Мансийска.

"КХЛ ежегодно готовит комплексный анализ потенциала клубов. По итогам показателей трех лет был сформирован рейтинг", - говорится в сообщении лиги. Как передает корреспондент Накануне.RU, последние два места в данном рейтинге занимают, соответственно, "Лада" и "Югра".

"Для повышения прозрачности и эффективности работы клубов, КХЛ создала Комитет по контролю за финансовой деятельностью клубов КХЛ. Его цель: помощь в оптимизации деятельности клубов и повышении их финансовой устойчивости. До конца 2018 года КХЛ проверит финансовую деятельность нескольких клубов", - говорится в сообщении. Что это будут за команды, не уточняется.

Напомним, в минувшем сезоне ханты-мансийская "Югра" была одним из аутсайдеров чемпионата. В итоге клуб занял последнее место в Восточной конференции.