В Госдуму внесен проект о повышении МРОТ до 25 тыс. рублей

Депутаты Госдумы фракции КПРФ внесли проект о повышении МРОТ с 2019 г. до 25 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.

С января МРОТ составляет 9 489 руб. в месяц - 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за квартал 2017 г. С 1 мая сумма увеличится до 11 163 руб. в месяц. Авторы проекта отмечают, что это повышение ненамного повысит уровень жизни работающих граждан страны и их семей, так как реально необходимая минимальная сумма составляет более 25 тыс. руб.

Одновременно депутаты предлагают восстановить норму закона о пересмотре состава потребительской корзины каждые пять лет. Сейчас, напомним, ее действие в текущем виде продлено до конца 2020 г. Как сообщало, проект о пересмотре потребительской корзины ранее внесли парламентарии фракции "Справедливая Россия".

Повышение МРОТ позволит увеличить выплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и подоходного налога с физических лиц в 2019 г на 20,3 млрд руб., следует из пояснений к проекту.

Необходимые расходы на реализацию проекта в 2019 г. депутаты оценили в 315,6 млрд руб.