"Мечел" подписал соглашение по взаимодействию в сфере экологии с правительством Челябинской области

Группа "Мечел" подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Челябинской области и Росприроднадзором. Теперь документ направлен главе региона, а затем его подпишет Росприроднадзор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Вице-губернатор Сергей Сушков рассказал, что в соглашении будут утверждены технические требования для проведения независимого аудита предприятий. Также поступил ряд заявок от нескольких крупных предприятий – это Челябинский цинковый завод, Челябинский электрометаллургический комбинат и ряд других.

"Мечел" разработал план мероприятий по снижению уровня выбросов в атмосферу. Общая стоимость их реализации составит почти 1,5 млрд рублей. В рамках независимого аудита, будет разработана экологическая программа предприятия, установлены стационарные посты для мониторинга уровня чистоты воздуха, заменены газоочистные сооружения, что позволит снизить выбросы на 300 тыс. тонн в год. График реализации этих мероприятий уже составлен.

Как рассказал депутат Госдумы Владимир Бурматов, в ходе экологического аудита будут выявлены самые острые и болезненные экологические проблемы.

"И мы понимаем, что они будут касаться "Мечел-кокса" в первую очередь. На направлениях, указанных по итогам аудита, группа предприятий "Мечел" должна будет осуществить модернизацию производств, установить очистное оборудование, вложить деньги в экологические и природоохранные мероприятия. Техническое задание по ведению независимого экологического аудита прошло широкое экспертное обсуждение", - отметил он.

Гендиректор ПАО "Мечел" Олег Коржов сообщил, что на заседании рабочей группы было согласовано техническое задание на проведение экологического аудита.