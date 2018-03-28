ФСБ проводит обыски у саентологов в Петербурге

В Петербурге проводятся обыски в помещениях, используемых саентологической церковью.

Мероприятия проводится в рамках расследования уголовного дела об экстремизме и незаконной предпринимательской деятельности. Изымаются документы и предметы, представляющие интерес для следствия, сообщает региональное управление ФСБ.

В середине прошлого года основатели саентологической церкви Петербурга были арестованы. Как сообщалось, следователям УФСБ удалось собрать доказательства незаконного получения саентологами за оказание своих услуг с 2013 по 2016 год более 276 миллионов рублей, передает РИА Новости.

"Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" в оглашенных в суде ходатайствах об аресте названа экстремистской организацией, поскольку ее члены, по мнению чекистов, руководствуются изданиями, которые ранее суды признали экстремистскими.

Напомним, в прошлом году обыски у саентологов прошли также в Екатеринбурге.