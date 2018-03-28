Матвиенко дала ряд поручений комитетам Совфеда в связи с трагическими событиями в Кемерове

В Совете Федерации почтили память погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове минутой молчания, сообщили в пресс-службе СФ.

"Трагедия никого не оставила равнодушным. Погибли люди, а самое тяжелое – дети. В России объявлен общенациональный траур. Прошу вас почтить погибших в Кемерово минутой молчания", - сказала спикер СФ Валентина Матвиенко, открывая пленарное заседание верхней палаты парламента.

В связи с трагическими событиями в Кемерово глава Совфеда дала ряд поручений комитету СФ по обороне и безопасности, комитету СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а также комитету СФ по экономической политике изучить практику применения законодательства об обязательности проведения проверок, контроля за состоянием пожарной безопасности на объектах массового пребывания людей.

Кроме того, Матвиенко обратила внимание на необходимость заслушать федеральные органы исполнительной власти, отвечающие за вопросы проектирования, строительства и эксплуатации культурно-досуговых, спортивных и других объектов.

"Прошу всех оперативно включиться в эту работу. Рассмотреть внимательным образом, какие необходимо внести изменения в нормативные и подзаконные акты, законодательство. Серьезно отнестись к этой работе и по результатам подготовить соответствующие предложения и проинформировать палату", - сказала спикер.

Как сообщало Накануне.RU, возгорание в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошло около полудня в воскресенье 25 марта. 64 человека погибли.