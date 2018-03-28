В Тюменской области из-за гриппа и ОРВИ закрыты школа и детский сад. Также закрыт один класс общеобразовательной школы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского Роспотребнадзора.

За неделю в регионе 16 тыс. 564 человека заболели ОРВИ и гриппом. В Тюмени заболело 10 тыс. 614 человек. 68% заболевших дети.

По результатам вирусологического мониторинга обнаружено восемь положительных находок гриппа В.

Для лечения больных ОРВИ и гриппом в Тюменской области обеспечена готовность медицинских организаций, в том числе стационаров.

Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области.