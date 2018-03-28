Сергей Носов: кемеровская трагедия не должна повториться в Нижнем Тагиле

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел совещание по вопросам контроля за строительством и вводом в эксплуатацию объектов торгового назначения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на нем присутствовали представители МЧС, Следственного комитета, прокуратуры, а также руководители управлений архитектуры и градостроительства, образования, промышленной политики и предпринимательства мэрии. Совещание началось с минуты молчания: тагильчане почтили память погибших во время пожара в Кемерово.

Начальник ФГКУ "9 ОФПС по Свердловской области" Олег Полевщиков считает, что такие страшные последствия, включая быстрое распространение огня, сильное задымление и большое количество жертв, свидетельствуют о нарушении требований противопожарной защиты и использовании легковоспламеняющихся материалов. В этой связи на совещании обсуждался комплекс мер по привлечению к ответственности недобросовестных застройщиков, допускающих нарушения нормативов по обеспечению пожарной безопасности. В частности, проверки пройдут на объектах торгового назначения, не введенных в эксплуатацию, но на которых, по имеющимся данным, осуществляется коммерческая деятельность.

"Делать деньги на безопасности людей недопустимо. Трагедия, подобная той, что случилась в Кемерово, не должна повториться", - отметил мэр Сергей Носов.

В Нижнем Тагиле также пройдут проверки на наличие огнетушителей, планов эвакуации, исправности пожарной сигнализации и аварийных выходов торгово-развлекательных центров, будут проанализированы и другие социально-значимые объекты. Особенное внимание уделят школам и учреждениям, где в период весенних каникул проводит время много детей. В первую очередь, это кинотеатры, дома культуры, спортивные сооружения. План совместных с надзорными органами проверок будет утвержден в кратчайшие сроки на совете по общественной безопасности.

Сергей Носов добавил, что только совместными усилиями можно добиться устранения замечаний и осуществлять системный контроль за соблюдением правил пожарной безопасности.

"Это нужно делать не для отчетности и не для какого-либо ведомства, а для города и его жителей. Наравне с плановыми осмотрами и профилактическими рейдами важным направлением в работе остается отработка навыков действий в чрезвычайных ситуациях. Знания, полученные в ходе учений, - не пустая трата времени, а забота о человеческих жизнях", - отметил мэр.

Напомним, 28 марта объявлен в России днем траура в память жертв трагедии в ТЦ "Зимняя вишня". На всей территории страны приспущены государственные флаги, отменены все праздничные и развлекательные мероприятия.