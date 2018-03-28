"Всем удачи, до свидания!" В свердловском заксобрании - минус один депутат

Сегодня на заседании мандатной комиссии Законодательного собрания Свердловской области принята досрочная отставка "эсера" Евгения Лобова, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат принял добровольное решение расстаться с мандатом для того, чтобы, по его словам, больше времени уделять бизнесу и семье.

Поэтому никаких вопросов парламентарии коллеге не задавали.

"Всем удачи, до свидания!" - сказал, покидая заседание, Лобов.

Вопрос о том, кому достанется его мандат, будет решаться на конференции регионального отделения партии "Справедливая Россия". Ранее сообщалось, что Лобова может сменить Егор Шаламовский.

Мандатная комиссия продолжает работу в закрытом для СМИ режиме: обсуждается вопрос лишения мандата депутата (тоже "эсера") Армена Карапетяна. Ранее в региональный парламент поступило представление прокуратуры, усмотревшей нарушения со стороны депутата при обязательном декларировании доходов и имущества.