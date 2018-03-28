Депутаты гордумы Кургана проконтролируют проверку торговых центров

Депутат Курганской городской думы Вячеслав Тяжельников призвал народных избранников проконтролировать ход проверки торговых центров в Зауралье, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы сейчас минутой молчания почтили память мертвых, но нам надо думать и о живых. Поэтому я предлагаю на следующем заседании думы поставить вопрос о проверке торговых центров региона. Я думаю, никто не будет против. Нужно внести в повестку этот вопрос", - сообщил Тяжельников.

Тем самым депутаты проконтролируют итоги проверки МЧС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, возгорание в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошло около полудня в воскресенье 25 марта. 64 человека погибли.