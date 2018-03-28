Иск РПЦ о передаче трёх зданий колледжей в Екатеринбурге начнут рассматривать в мае

Арбитражный суд Свердловской области назначил дату пересмотра дела екатеринбургской епархии, которая просит передать ей в собственность три здания колледжей. Первое заседание состоится 15 мая, передаёт корреспондент

.

Напомним, 12 марта отменено решение суда первой инстанции. По мнению епархии, здания подлежат передаче в соответствии с федеральным законом: якобы ранее в них располагались религиозные организации. МУГИСО отказало епархии в передаче зданий. Епархия обратилась в суд, но свердловский арбитраж признал отказ министерства законным.

Напомним, речь идет о зданиях по адресам: проспект Ленина, 13; улица Декабристов, 58 и Декабристов, 83. В настоящее время в них располагаются Свердловский мужской хоровой колледж, Екатеринбургский экономико-технологический колледж и Екатеринбургский монтажный колледж соответственно. Все три здания являются объектами культурного наследия Свердловской области. Согласно информации управления, здание №58 по улице Декабристов - это бывший пансион женского епархиального училища XIX-XX века, здание №83 по улице Декабристов - ранее административно-учебное здание конца XIX века, а здание №13 по проспекту Ленина - входит в комплекс зданий Алексеевского реального училища XIX - начала XX века (конкретно в этом здании располагался пансион с домовой церковью).