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28.03.2018
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Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
от издателя  |  комментариев: 23


Кемерово – это новая "Ходынка"? Любые массовые протестные выступления начинаются с уже подготовленной почвы, напоминает кандидат философских наук Андрей Коряковцев. "Такие трагедии становятся поводом для политизации, самоорганизации, ведь – будем реалистами – это не последняя трагедия, износ инфраструктуры в нашей стране огромен", – говорит он в беседе с Накануне.RU.
28.03.2018
общество ;
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Иск РПЦ о передаче трёх зданий колледжей в Екатеринбурге начнут рассматривать в мае
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проспект Ленина, 13 (2017) | Фото: http://mapio.net/

Арбитражный суд Свердловской области назначил дату пересмотра дела екатеринбургской епархии, которая просит передать ей в собственность три здания колледжей. Первое заседание состоится 15 мая, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 12 марта отменено решение суда первой инстанции. По мнению епархии, здания подлежат передаче в соответствии с федеральным законом: якобы ранее в них располагались религиозные организации. МУГИСО отказало епархии в передаче зданий. Епархия обратилась в суд, но свердловский арбитраж признал отказ министерства законным.

Напомним, речь идет о зданиях по адресам: проспект Ленина, 13; улица Декабристов, 58 и Декабристов, 83. В настоящее время в них располагаются Свердловский мужской хоровой колледж, Екатеринбургский экономико-технологический колледж и Екатеринбургский монтажный колледж соответственно. Все три здания являются объектами культурного наследия Свердловской области. Согласно информации управления, здание №58 по улице Декабристов - это бывший пансион женского епархиального училища XIX-XX века, здание №83 по улице Декабристов - ранее административно-учебное здание конца XIX века, а здание №13 по проспекту Ленина - входит в комплекс зданий Алексеевского реального училища XIX - начала XX века (конкретно в этом здании располагался пансион с домовой церковью).

Другие новости по темам: МУГИСО, Екатеринбургская епархия, суд, апелляция, арбитраж, РПЦ
28.03.2018 12:04 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:04 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.03.2018 14:47 Мск
Пересмотр дела. У РПЦ появился шанс получить три здания колледжей в Екатеринбурге

Ранее 05.02.2018 15:41 Мск
Дело продолжается. РПЦ снова просит передать ей три здания колледжей в Екатеринбурге

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Ранее 08.11.2017 09:22 Мск
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Ранее 19.10.2017 09:05 Мск
Екатеринбургская епархия не сдается: РПЦ обжаловала отказ передать ей здания трех колледжей в центре города

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РПЦ пытается отсудить три здания-памятника в центре Екатеринбурга. МУГИСО: "Религиозное назначение этого имущества не доказано"








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Иск РПЦ о передаче трёх зданий колледжей в Екатеринбурге начнут рассматривать в мае
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