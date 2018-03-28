На реках Свердловской области взрывают лед

Власти Свердловской области совместно с МЧС приступили к работам по разрушению льда на водоемах, чтобы избежать заторов на реках.

"В Свердловской области уже обработано 9 мостов, из них 6 на реке Туре в Слободо-Туринском районе и в Туринском городском округе, 2 мостовых сооружения в Верхотурском городском округе на реках Тура и Салда, мост на реке Таборинке в Таборинском муниципальном районе", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сотрудники МЧС истратили около 600 кг взрывчатки.

Также в ведомстве обещают, что безопасный ледоход в этих муниципальных образованиях обеспечен.

В ближайшее время взрывные работы планируются в Махневском муниципальном образовании и Североуральском городском округе.

Напомним, что замначальника Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Сердюк на противопаводковой подкомиссии заявила, что половодье на реках начнется в первых числах апреля.

Всего на Среднем Урале в зоне весеннего паводка могут оказаться территории семи муниципальных образований: это Карпинск, Красноуфимск, Слободо-Туринский и Байкаловский районы, Махнево, Талица и Туринский городской округ.

По данным Уральского гидромедцентра, в Свердловской области до конца недели ожидается минусовая температура. Сегодня ночью синоптики обещают -2 -3 градуса, мокрый снег и гололед.