В Саратове крыша строящегося рынка не выдержала веса снега

В Саратове обрушилась кровля строящегося рынка. В момент ЧП в здании никого не было, поэтому в результате обрушения обошлось без пострадавших.

По словам очевидцев, металлические конструкции пустующего ангара сложились как "карточный домик" под тяжестью мокрого снега.

Площадь обрушения составляет около 400 кв.м., существует угроза обрушения второй части сооружения, сообщают местные СМИ.

По словам спасателей, скорее всего, кровля не выдержала снежного завала из-за нарушений при строительстве конструкции.

На месте работают кинологи, а также спасатели и сотрудники ГИБДД.

В феврале сразу в двух общежитиях Тимирязевской академии - первом и втором - обрушились потолки. Ректорат заявил, что в обрушении виноват снег, который выпал в Москве в "рекордном количестве".