СКР возбудил дело против украинского пранкера Вольнова, звонившего в морги Кемерово

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, более известного в интернете как Евгений Вольнов. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Дело возбуждено по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды).

"По данным следствия, указанное лицо публично, с использованием сети Интернет и средств массовой информации распространяло недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию", - сообщила Светлана Петренко.

Она добавила, что будет решаться вопрос о заочном аресте Кувикова-Вольнова. В самое ближайшее время он будет объявлен в розыск.

Напомним, украинский пранкер Евгений Вольнов опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором он звонит сотрудникам моргов в Кемерово и под видом сотрудника МЧС сообщает им о 300 погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Позже пранкер рассказал о цели своих звонков.