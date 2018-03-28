От 5% до 25%: в Госдуму внесен новый проект закона о прогрессивной шкале

Депутаты Государственной думы из фракции КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли в "нижнюю палату" проект закона о введении прогрессивной шкалы ставки налога на доходы физических лиц. Проект поправок в Налоговый кодекс РФ сегодня зарегистрирован в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности, передает корреспондент Накануне.RU.

По предложенной авторами шкале, для доходов до 100 тыс. руб. в год налоговая ставка составит 5%; доход от 100 тыс. руб. до 3 млн руб. будет облагаться по ставке 13%; для доходов в 3-10 млн руб. ставка составит 18%, верхняя планка шкалы установлена на отметке 25%.

Таким образом, ставка в 13% сохранится в отношении 86% налогоплательщиков, подсчитали авторы. Повышенные ставки затронут 484,1 тыс. человек - всего 0,72%.

В связи с предлагаемым снижением ставки налога на доходы малообеспеченных граждан, сумма выпадающих доходов в бюджетах субъектов и муниципальных бюджетах может составить около 71,168 млрд руб. Вместе с тем дополнительные доходы уже в 2019 г. могут составить 1159,2 млрд руб.

"Доводы некоторых финансистов о том, что введение прогрессивной шкалы ставки НДФЛ может вызвать рост теневых доходов в высокодоходных сферах (финансово-банковской, добычи и переработки нефти и газа, энергетики, торговли и т.д.) несостоятельны, так как благодаря государственной поддержке финансово-налоговой системы за последние 15 лет резко возрос уровень информационной базы данных налогоплательщиков из числа юридических и физических лиц, многократно возросла программно-технологическая оснащенность и материально-техническая база органов Федеральной налоговой службы, Федерального казначейства и Федеральной службы по финансовому мониторингу, вырос профессиональный уровень их сотрудников, создана современная законодательная и нормативная база в налоговой сфере", - считают коммунисты.

Как сообщало Накануне.RU, в октябре 2017 г. в Госдуме рассмотрели четыре альтернативных проекта о переходе к прогрессивной шкале НДФЛ, в разное время внесенные ЛДПР, КПРФ и "Справедливой Россией". Думское большинство, представленное депутатами "Единой России", отказалось от голосования по проектам.

Между тем, в Правительстве подтвердили обсуждение вопроса о повышении НДФЛ до 15% с параллельным введением необлагаемого минимума. Ранее предполагалось, что повышенная ставка будет действовать лишь для россиян с годовым доходом в 7-10 млн руб. в год.