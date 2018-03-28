Российский курсант по политическим взглядам запросил убежища на Украине

в этот день
28.03.18
14:01
В Екб.16:01
После трагедии в Кемерово могут начать менять Конституцию
Автор закона об отмене ЕГЭ предложил широкое обсуждение
Депутаты Госдумы в первом чтении расширили полномочия РАН
Главное
В Госдуму внесен новый проект закона о прогрессивной шкале

Тема дня
Сэр Шувалов под ударом. Британия решила изымать имущество российских элит И если "Кремлевские списки" Трампа пока не привели к ощутимым санкциям против их фигурантов, то в данном случае идет последовательная "охота" на зарубежные активы российской "офшорной аристократии". О дальнейших сценариях развития ситуации в беседе с Накануне.RU рассказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.
28.03.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
от издателя  |  комментариев: 23


Кемерово – это новая "Ходынка"? Любые массовые протестные выступления начинаются с уже подготовленной почвы, напоминает кандидат философских наук Андрей Коряковцев. "Такие трагедии становятся поводом для политизации, самоорганизации, ведь – будем реалистами – это не последняя трагедия, износ инфраструктуры в нашей стране огромен", – говорит он в беседе с Накануне.RU.
28.03.2018
общество ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Тела не выносят, чтоб не паниковал никто". Жители Кемерово сообщают о десятках погибших при пожаре в ТЦ
Опубликованы номера победителей викторины "Югре - 900"
Взрыв телебашни: видео с квадрокоптера
В Сети появилась петиция за назначение Грудинина премьером
В Екатеринбурге взорвали телебашню
Взрыв в центре Екатеринбурга. Трансляция
И все-таки сбрил: Шевченко показал видео с безусым Грудининым
"Преемник" Тулеева обвинил в пиаре потерявшего семью при пожаре в "Зимней вишне"
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 288

Российский курсант по политическим взглядам запросил убежища на Украине
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

таможня, пост, граница, (2014) | Фото: ЮТУ

Курсант российского пограничного училища ФСБ попросил статус беженца на Украине. Об этом сообщил в Facebook спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
Читайте также:

По его словам, на украинский пункт пропуска "Гоптовка" прибыл гражданин России 1997 года рождения, который заявил, что он является военнослужащим ФСБ РФ и просит признания его политическим беженцем. Во время первичного опроса и изучения документов было установлено, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ.

"В ходе дальнейшего общения оказалось, что гражданин РФ Удовиченко Сергей является "этническим украинцем", хорошо знает украинскую мову и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России. По его словам, он неоднократно участвовал в митингах оппозиции, а после выборов президента РФ окончательно решил уехать на Украину", - написал Слободян.

В данный момент решается вопрос о предоставлении ему статуса беженца.

Другие новости по темам: Украина, убежище, курсант, ФСБ
28.03.2018 11:55 Мск | Евгений Чернышёв
13:55 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Российский курсант по политическим взглядам запросил убежища на Украине
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+