Российский курсант по политическим взглядам запросил убежища на Украине

Курсант российского пограничного училища ФСБ попросил статус беженца на Украине. Об этом сообщил в Facebook спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По его словам, на украинский пункт пропуска "Гоптовка" прибыл гражданин России 1997 года рождения, который заявил, что он является военнослужащим ФСБ РФ и просит признания его политическим беженцем. Во время первичного опроса и изучения документов было установлено, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ.

"В ходе дальнейшего общения оказалось, что гражданин РФ Удовиченко Сергей является "этническим украинцем", хорошо знает украинскую мову и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России. По его словам, он неоднократно участвовал в митингах оппозиции, а после выборов президента РФ окончательно решил уехать на Украину", - написал Слободян.

В данный момент решается вопрос о предоставлении ему статуса беженца.