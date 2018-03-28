Прикамские "единороссы" назначили дату предварительного голосования

Отделение "Единой России" в Пермском крае назначило дату предварительного голосования для выдвижения кандидатов на муниципальных выборах. В сентябре в регионе пройдет 223 избирательных кампании в 35 муниципальных образованиях, передает корреспондент Накануне.RU.

В крае осенью будут замещены 2316 мандатов муниципальных депутатов. В пресс-службе партии сообщили, что предварительное голосование "ЕР" пройдет в первое воскресенье июня. Президиум регионального политсовета после проведения предварительного голосования согласовывает итоговый список кандидатур в депутаты представительных органов муниципальных образований, в том числе на повторных и дополнительных выборах.

Исполняющий обязанности руководителя департамента по работе в Приволжском и Уральском федеральных округах управления региональной и технологической работы ЦИК партии Евгений Гаркуша отметил: "Важно, что региональный исполком на ранних стадиях подготовки к предварительному голосованию собрал партийцев "с мест", специалисты дали разъяснения по процедуре, снабдили необходимыми материалами".