СМИ: Тулеев снял с должности одного из своих заместителей

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев снял с должностей своего заместителя Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он уточнил, что место Зеленина займет первый заместитель главы Кемерово Ольга Турбаба, а Лопатиной - ее заместитель Валентина Назимок.

Зеленин руководил аппаратом Администрации области.

Напомним, во вторник 27 марта на центральной площади города Кемерово прошел стихийный митинг, в котором принимали участие два других заместителя губернатора - Владимир Чернов и Сергей Цивилев. Сам губернатор не приехал на митинг, как пояснили его заместители, глава региона отдельно встретится с родственниками погибших.

На стихийном митинге звучали требования провести честное расследование обстоятельств произошедшего, а также призывы к отставке Тулеева. Его заместитель Сергей Цивилев встал на колени перед собравшимися на площади Советов в Кемерове, попросив прощения у близких погибших. Перед этим он обвинил мужчину, потерявшего при пожаре всю семью, в пиаре.

Другой вице-губернатор региона Владимир Чернов сегодня заявил, что на акции было много провокаторов, действия которых были направлены на дискредитацию властей.

Вопрос об отставке самого Тулеева был задан президенту РФ Владимиру Путину, который 27 марта встретился с инициативной группой граждан в Кемерове. Президент предложил повременить до тех пор, пока не прояснятся причины трагедии в ТЦ "Зимняя вишня".