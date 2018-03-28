Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Тель-Авива

В международном аэропорту Тель-Авива столкнулись два пассажирских самолета, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на израильскую радиостанцию "Галей ЦАХАЛ".
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Инцидент произошел на рулежный дорожках воздушной гавани.
По данным СМИ, во время буксировки лайнер немецкой компании Germania задел самолет израильского авиаперевозчика El Al, готовившийся к вылету. Из-за аварии у обоих бортов повреждено хвостовое оперение.
Отмечается, что рейс был отменен, пассажиры сняты с самолета, пострадавших в результате инцидента нет.