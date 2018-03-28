Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Тель-Авива

В международном аэропорту Тель-Авива столкнулись два пассажирских самолета, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на израильскую радиостанцию "Галей ЦАХАЛ".

Инцидент произошел на рулежный дорожках воздушной гавани.

По данным СМИ, во время буксировки лайнер немецкой компании Germania задел самолет израильского авиаперевозчика El Al, готовившийся к вылету. Из-за аварии у обоих бортов повреждено хвостовое оперение.

Отмечается, что рейс был отменен, пассажиры сняты с самолета, пострадавших в результате инцидента нет.