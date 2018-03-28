Киев высылает "достаточно серьезных российских дипломатов"

Украина высылает 13 российских дипломатов достаточно высокого уровня. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

"Насколько мне известно, Украина высылает достаточно серьезных дипломатов, на уровне первого, второго секретаря посольства, то есть не технический персонал. Они уже до завтра должны покинуть территорию Украины, им дали 48 часов. Я считаю, что этим шагом мы показываем единство с европейским сообществом", - сказал Арьев.

Он подтвердил, что решение было принято "в знак солидарности с британскими коллегами".

На вопрос, имеет ли Россия право прислать вместо высланных дипломатов замену, Арьев ответил, что такое право есть.

"Украинская сторона, конечно, будет рассматривать, но наш уровень дипломатических отношений после того, как Украина отказалась принимать посла России, находится на низком уровне", - признал он.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, украинский президент Петр Порошенко объявил, что дипломатические отношения между Россей и Украиной заморожены.