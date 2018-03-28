Челябинские ТЦ не проверялись с 2016 года

В Челябинске почти все торгово-развлекательные комплексы относятся к субъектами малого бизнеса. В связи с надзорными каникулами, проверки на объектах проводились только в 2015 году. С 2016 года не было плановых и внеплановых проверок.

Как рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по Челябинской области Эдуард Дорожкин, в 2015 году было проверено 154 объекта, было выявлено более 2 тыс. нарушений, в том числе требований пожарной безопасности. К руководителям торговых центров были приняты меры административного наказания с требованием устранить нарушения. В дальнейшем руководители отчитались об устранении нарушений. Однако отчитались на бумаге, поскольку у МЧС не было полномочий проверить устранение нарушений.

После трагедии в Кемерово в Челябинске и области начались проверки ТРК. До 4 апреля в городе будет проверено 16 комплексов, в области - 41. После это пройдёт заседание, где будут озвучены предварительные итоги.

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