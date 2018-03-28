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28.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
от издателя  |  комментариев: 23


Кемерово – это новая "Ходынка"? Любые массовые протестные выступления начинаются с уже подготовленной почвы, напоминает кандидат философских наук Андрей Коряковцев. "Такие трагедии становятся поводом для политизации, самоорганизации, ведь – будем реалистами – это не последняя трагедия, износ инфраструктуры в нашей стране огромен", – говорит он в беседе с Накануне.RU.
28.03.2018
общество ;
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Новости
28.03.2018 12:16 Мск (14:16 Екб)
общество | Челябинская область
Челябинские ТЦ не проверялись с 2016 года
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Спасатель. МЧС России (2017) | Фото: novosti-saratova.ru

В Челябинске почти все торгово-развлекательные комплексы относятся к субъектами малого бизнеса. В связи с надзорными каникулами, проверки на объектах проводились только в 2015 году. С 2016 года не было плановых и внеплановых проверок.

Как рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по Челябинской области Эдуард Дорожкин, в 2015 году было проверено 154 объекта, было выявлено более 2 тыс. нарушений, в том числе требований пожарной безопасности. К руководителям торговых центров были приняты меры административного наказания с требованием устранить нарушения. В дальнейшем руководители отчитались об устранении нарушений. Однако отчитались на бумаге, поскольку у МЧС не было полномочий проверить устранение нарушений.

После трагедии в Кемерово в Челябинске и области начались проверки ТРК. До 4 апреля в городе будет проверено 16 комплексов, в области - 41. После это пройдёт заседание, где будут озвучены предварительные итоги.

Гендиректор "ЮжУралСпецАвтоматика" Владимир Гамбург заявил, что в челябинских ТРК установлены надёжные системы пожаробезопасности, но есть "понятие человеческий фактор".

Министр общественной безопасности области Евгений Савченко выступил за ужесточение контроля за качеством строительных материалов.

Другие новости по темам: Владимир Гамбург, Эдуард Дорожкин, Евгений Савченко, торговый центр
28.03.2018 12:16 Мск | Челябинск | Мария Подгузова
14:16 Екб


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Челябинские ТЦ не проверялись с 2016 года
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