Ким Чен Ын ознакомился с дополненной реальностью

Высший руководитель КНДР, председатель Трудовой партии Кореи маршал Ким Чен Ын во время своего трёхдневного визита в Китай посетил с супругой Академию наук КНР.

Судя по снимкам, представленным Центральным Телеграфным агентством Кореи, он ознакомился со стендами, посвящёнными экологии.

Также внимания маршала удостоилась информация о батискафах, а у стенда "Твёрдо вступаем в эпоху десяти тысяч метров" Ким Чен Ын и его жена Ли Соль Чжу посмотрели в очки дополненной реальности.

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Руководитель КНДР посетил зал, связанный с развитием народной (традиционной китайской) медицины. На этом снимке стенд за его спиной - "Наука помогает народной медицине создавать новое оборудование".

Кроме того, лидер КНДР побывал и в зале с презентацией на тему "Развитие международных кадровых связей". Интересно, что использование рабочей силы из Северной Кореи запрещено санкциями Совбеза ООН, которых придерживаются и в Китае.

Напомним, о визите Ким Чен Ына в Китай заговорили, когда в Пекине был замечен бронепоезд, ранее использовавшийся для зарубежных поездок предыдущими руководителями КНДР. Позже эту информацию подтвердили китайские и северокорейские СМИ.