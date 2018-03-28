Люксембург отзывает посла в Москве "для консультаций"

Агентство Bloomberg сообщило об отзыве посла Люксембурга в России на фоне дипломатического скандала, связанного с "делом Скрипаля".

Отмечается, что посол Люксембурга в Москве отозван "для консультаций", хотя накануне страна решила воздержаться от высылки российских дипломатов и не присоединяться к ряду европейских коллег в их солидарности с Британией.

При этом официально дипведомство Люксембурга пока не подтверждало эту информацию, передает "Росбалт".

Более 20 государств 26 марта выслали более 100 сотрудников российского МИДа в знак солидарности с Великобританией в ее позиции по "делу Скрипаля". До этого 23 российских дипломата выслали из Британии. ​В ответ Москва выслала равное количество представителей диппредставительства Соединенного Королевства.