Глава СКР лично встретится с родственниками погибших и пострадавшими во время пожара в Кемерово

В ближайшую субботу, 31 марта, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин намерен встретиться с родственниками погибших и пострадавшими во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, выходной день выбран для встречи специально, чтобы все желающие могли обратиться к Бастрыкину лично. Также он заслушает доклады своих подчиненных о ходе расследования уголовного дела, которое находится на его личном контроле. Каждые сутки председателю СКР докладывают предварительные результаты расследования.

"Следственная группа Следственного комитета России продолжает работу в Кемерово в связи с трагедией, произошедшей в торговом центре "Зимняя вишня". На месте работает около ста следователей и криминалистов центрального аппарата СКР. Возглавляет данную группу опытнейший следователь, генерал-майор юстиции. Работа идет в круглосуточном режиме, устанавливаются все обстоятельства трагедии. В связи с началом учебного процесса следственная группа перебазировалась из школы №7 в следственное управление СК России по Кемеровской области, расположенное по адресу: Кемерово, улица Николая Островского, дом 13а. Всех, кто обладает информацией о пожаре, следователи ждут в следственном управлении по указанному адресу в любое время суток", - отметила Светлана Петренко.

Она добавила, что сегодня руководство следственного управления и следственной группы центрального аппарата встретилось с родственниками погибших и пострадавшими.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Кемеровской области и правоохранительные органы работают с поданными заявлениями, согласно которым количество погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" могло быть больше официальных цифр - 64 человека.