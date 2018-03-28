На Среднем Урале начались ракетные учения

В Свердловской области началось масштабное командно-штабное учение ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ, в учениях задействовано более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники. Учения проходят совместно с Тагильским ракетным соединением, на вооружении которого находится грунтовый ракетный комплекс "Ярс".

В ходе учения, военные будут отрабатывать маневры патрулирования и противодействия с обширным применением авиации. Планируется также использовать истребителей-перехватчиков МиГ- 31, а воздушную разведку выполнят самолеты Ан-30.

В ведомстве отметили, что в проверке боеспособности РВСН впервые задействую самые перспективные образцы специальной техники.

"На качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, вывода частей и подразделений РВСН из под ударов и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения", уточнили в пресс-службе.

Причем манёвры автономные пусковые установки совершают в темное время суток.