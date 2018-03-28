В Якутии мать, ранее лишившаяся родительских прав на сына, убила 9-летнюю дочь

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью несовершеннолетней дочери. Прокуратура Якутска по итогам проверки выявила нарушения в работе отдела опеки, окружной администрации города, школы и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным следственных органов, 16 марта 2018 года возле дома № 27/4 по ул. Хабарова женщина металлическими плоскогубцами нанесла множественные удары в жизненно-важные органы своей 9-летней дочери, после чего спрятала ее тело под металлическим гаражом.

В прокуратуре в свою очередь установили, что мать ребенка в ноябре 2008 года была ограничена в родительских правах в отношении сына 2002 г.р. "в связи со злостным уклонением от исполнения родительских обязанностей, злоупотреблением спиртными напитками, оставлением ребенка одного без присмотра на срок более недели и др".

В сентябре 2008 года женщина родила девочку, которая в декабре того же года помещена в Детскую городскую инфекционную больницу, откуда была переведена в Городской специализированный дом ребенка, где находилась до июля 2010 года. Впоследствии по ходатайству органа опеки и попечительства ребенка передали матери.

В последующем девочка также содержалась в социальных учреждениях, оставалась под присмотром посторонних лиц, поскольку ее мать периодически проходила лечение.

13 марта 2018 года женщина прервала очередное лечение, назначенное в условиях дневного стационара, через три дня совершено убийство ребенка.

Как отмечает прокуратура, должностные лица отдела опеки и попечительства Окружной администрации Якутска не приняли никаких мер на защиту прав и интересов ребенка, хотя знали о проживании 9-летней девочки с имевшей заболевание матерью, ранее лишенной родительских прав в отношении другого ребенка. В результате этого, по мнению ведомства, стало возможным совершение особо тяжкого преступления.

"Факты неисполнения своих обязанностей в силу небрежного отношения к службе установлены и в отношении инспекторов ПДН МУ МВД РФ "Якутское". Прокурорской проверкой вскрыты факты внесения инспектором ПДН в учетную документацию ложных сведений о проведенной профилактической работе с данной семьей при фактическом ее отсутствии", - говорится в сообщении.

В школе, где училась девочка, не было организовано ее социально-педагогическое, психологическое сопровождение. Нарушения выявлены и в деятельности социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Соответствующие представления в ведомства и школы внесены.

По материалам прокурорской и доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье "халатность", в рамках которого будет дана оценка действиям должностных лиц, в том числе органов опеки.