Посольство России подвело итоги опроса о закрытии генконсульства США

Пользователи Twitter определились, какое генконсульство США в РФ нужно закрыть в ответ на решение о закрытии российского генконсульства в Сиэтле.

Почти половина опрошенных - 47% - выбрали дипмиссию в Санкт-Петербурге, 35% - в Екатеринбурге, 18% - во Владивостоке. Всего проголосовало 57,5 тыс.человек.

US administration🇺🇸 ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle🇷🇺. What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 26 марта 2018 г.

Напомним, после того, как стало известно о намерении выслать 60 российских дипломатов, посольство РФ в США устроило в своем твиттере опрос, предложив в нем пользователям выбрать одно из американских Генконсульств в России, которое следовало бы закрыть в качестве ответной меры.