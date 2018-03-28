В Тюмени почтили память погибших на пожаре в Кемерово

Сегодня в России день национального траура по погибшим в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". По всей стране прошли памятные акции. В Тюмени память погибших почтили у памятника "Материнству". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной думы, место выбрали сами тюменцы.

27 марта, в течение всего дня жители города несли к мемориалу цветы, детские игрушки и воздушные шары. Вечером загорелись памятные свечи, они были выложены прямо у подножия памятника и образовали слово "Кемерово".

Свою скорбь выразили сотни людей. Участие в памятной акции приняли также депутаты Тюменской областной думы - Сергей Корепанов, Андрей Артюхов, Инна Лосева.