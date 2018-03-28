В свердловском городе напали на помощника депутата

В Среднеуральске произошла потасовка возле здания мэрии.

Сегодня утром работники при помощи строительной техники демонтировали со здания администрации флаг РФ, при этом место проведения работ было никак не огорожено, на что и обратил внимание помощник депутата гордумы Людмилы Чермениновой Александр Ч.

Он снимал происходящее на сотовый телефон. Видимо, чиновникам это не понравилось. Предположительно, заместитель директора МКУ "Управление ЖКХ" Иван Голосов направился к помощнику депутата и несколько раз ударил его и попытался выбить телефон из рук, что и было заснято на видео.

Помощник депутата обратился с заявлением полицию, а также в больницу, сообщают "Вечерние ведомости".