В Волоколамске перенесли начало занятий в школах из-за превышения ПДК сероводорода в воздухе

Власти Волоколамска перенесли начало занятий в школах на 10 утра из-за превышения ПДК сероводорода в воздухе, передает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию муниципального района.

Вблизи полигона "Ядрово" в ночь с 27 на 28 марта было зафиксировано кратковременное разовое превышение ПДК сероводорода. "Это зафиксировала станция мониторинга МЧС на улице Озёрной. Причиной этого явления стал резкий перепад атмосферного давления. В течение часа концентрация газов резко снизилась, повторный замер превышения не зафиксировал, в настоящее время ситуация нормализовалась", - отметили в ведомстве.

С 21 марта школьники посещают учебные заведения по усмотрению родителей.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 21 марта на свалке "Ядрово" произошёл выброс газа, из-за которого к врачам обратились полторы сотни детей. На фоне этого скандала 23 марта был отправлен в отставку глава Волоколамского района Евгений Гаврилов, а губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал, что город задышит свободно к середине июня.