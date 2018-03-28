Кемеровские власти проверяют информацию о 78 жертвах пожара в "Зимней вишне"

Власти Кемеровской области и правоохранительные органы работают с поданными заявлениями, согласно которым количество погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" могло быть больше официальных цифр.

"Мы сейчас сопоставляем, ищем контакты тех людей, которые заявились, потому что очень много информации было, например, из соцсетей взято. Мне кажется, что где-то ведется непонятная игра и кто-то кого-то к этому, может быть подзуживает. Но это очень серьезный вопрос", - сообщил журналистам первый вице-губернатор региона Владимир Чернов.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос о данных инициативной группы граждан, куда якобы поступили заявления о пропаже родственников, согласно которым в ТЦ могли погибнуть до 78 человек.

"Списки находятся в рабочей группе здесь (в оперативном штабе). Процедура: накладываются одни списки на другие и потом ищутся контакты людей, подающих заявления о том, что родственники пропали или пострадали. Дальше принимаются соответствующие меры реагирования со стороны правоохранительных органов", - сказал вице-губернатор.

Он добавил, что сложность в том, что не все люди оставляли при заявлении свои контакты. "Нужна детальная проверка этой информации. Мы не исключаем того, что у кого-то еще родственники могли быть в этом центре, но и не исключаем того, что эта ситуация сейчас быть искусственной" - цитирует Чернова РИА Новости.

Он отметил, что если кто-то заявит о гибели родственников при пожаре в ТЦ, а при выяснении это окажется ложью, эти люди будут привлечены к ответственности в рамках закона.

Напомним, согласно официальным данным, погибли 64 человека.