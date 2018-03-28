Екатеринбургский офис Сбербанка, который пытались ограбить, будет закрыт до пятницы

Екатеринбургский офис Сбербанка на Титова, 22, в котором сегодня была совершена попытка ограбления банкомата, возобновит обслуживание клиентов в пятницу, 30 марта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского банка Сбербанка России.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные пытались взорвать денежное хранилище. Одного из преступников удалось схватить группе быстрого реагирования, второй скрылся.

"Зона самообслуживания, где расположены банкоматы, начнет работать позже, в ней необходимо проведение ремонтных работ. На тот период, пока офис на Титова, 22 закрыт, в соседних подразделениях банка, находящихся на Титова, 1 и Окружной, 8, будут организованы дополнительные рабочие места", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что режим работы этих филиалов будет продлен.