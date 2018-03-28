Главы столиц Югры и Ямала сохранили позиции в ТОП-10 лучших мэров России

Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ опубликовали Национальный рейтинг мэров за январь-март 2018 г. Традиционным лидерам - главам столиц ХМАО и ЯНАО удалось сохранить свои позиции, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава администрации Салехарда Иван Кононенко занял пятую позицию в рейтинге. На шестой строчке его коллега из Ханты-Мансийска Максим Ряшин. По итогам 2017 г. эксперты поставили ямальского управленца на четвертую строчку, Ряшин занимал седьмую позицию.

Как сообщало Накануне.RU, рейтинг вновь возглавил глава администрации Тюмени Александр Моор.