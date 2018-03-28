Пермяк решил отдать жену приставам за долги по кредиту

В Перми приставы пришли к местной жительнице, чтобы отобрать взятый в кредит "Мерседес", платежи за который не поступали. Ее супруг решил отдать им и должницу, которая потратила на развлечения деньги, оставленные для банка, передает корреспондент Накануне.RU.

Уехав в командировку, он переводил благоверной деньги для банка, однако та решила потратить их на украшения и поездку за границу. О долге в полмиллиона пермяк узнал по возвращении в город.

Когда приставы прибыли изымать машину, муж предложил вместе с машиной взять и его жену – для перевоспитания. Приставы ограничились "Мерседесом", уточнив, что забирать людей – не их обязанность, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления судебных приставов.