В Зауралье осудят наркомана, который убил и ограбил пенсионера

В Курганской области будут судить 33-летнего мужчину, который избил, ограбил, а затем убил пенсионера.

Инцидент произошел в июле прошлого года в одном из сел Юргамышского района, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник с ножом проник в дом мужчины 1933 года рождения. Ударив его несколько раз, он обыскал дом. Найдя 38 тыс. рублей, он стал требовать у пенсионера еще денег - по его мнению, престарелый гражданин где-то припрятал большую сумму. Однако пострадавший сказал, что больше денег у него нет.

Тогда злоумышленник 4 раза ударил ножом пенсионера, от полученных травм он скончался на месте происшествия. Мужчина скрылся, выбросив нож в ближайший водоем.

"Кроме того, мужчина обвиняется в том, что в феврале 2017 года незаконно приобрел наркотическое средство в значительном размере¸ которое хранил без цели сбыта у себя дома до момента его изъятия правоохранительными органами", - добавили в СК.