Овсянникова признали неспособным вытянуть Севастополь из пучины политических скандалов

Продолжает терять позиции в "Национальном рейтинге" губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Как сообщили Накануне.RU авторы исследования, эксперты в первую очередь учли постоянно увеличивающееся количество скандалов, связанных с переделом собственности, а также отсутствие диалога с населением и бизнесом. Надежды на то, что с предыдущим губернатором Севастополь покинут политические скандалы, не оправдались. Более того создаётся впечатление, что они всё больше получают новое качественное развитие.

"Депутаты представительских органов вовсю воюют с региональным главой. Заксобрание завернуло законопроект, лоббируемый Дмитрием Овсянниковым, призванный усложнить отзыв губернатора с должности. В Общественной палате Севастополя вычистили его открытого сторонника, занимавшего пост зампредседателя. Скандал с принятием трёхлетнего бюджета вылился в демонстративный отказ депутатов от собственных зарплат. В последние месяцы историю севастопольских противостояний дополнили трения губернатора с прокурором. Дело дошло до того, что сотрудники прокуратуры попытались осмотреть дом губернатора в Севастополе. Подоплёкой эксперты называют имущественные интересы, которые нарушают попытки пересмотра прав собственности, оформленные в "украинский" период", – отмечается в докладе.

Глава Минобороны Сергея Шойгу упомянул Севастополь среди трёх регионов, где имеются наиболее острые проблемы с обеспеченностью дошкольными учреждениями детей военнослужащих.

Эксперты ссылаются на информацию, что на финансирование государственных органов Севастополя уходит наибольшая часть доходов, по сравнению с другими регионами России.

Волну иронии вызвало заявление Дмитрия Овсянникова о "Корпорации развития Севастополя", которая "может, сделает рывок в космос".

Впрочем, в деятельности Овсянникова есть не только негатив. Важным для жителей Севастополя называют начало строительства газопровода высокого давления через Балаклаву к бухте Казачьей, пуск которого намечен на нынешний год. Кроме того, Дмитрий Овсянников, благодаря прекрасным для действующей власти результатам президентской кампании, получил заметные аппаратные преференции.

И, все же, вердикт экспертов "Национального рейтинга" для Овсянникова был однозначно неблагоприятным – 62 место из 88 глав городов.

Напомним, Овсянников избран губернатором Севастополя в сентябре 2017 г. с результатом 71%. Таким образом, спустя полгода работы в должности без приставки "и.о." эксперты признают главу города фактически неспособным справиться со стоящими перед ним задачами, в первую очередь речь идет об установлении межэлитного консенсуса.