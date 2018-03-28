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Путин в Кемерово. Тулеев – "бедный", олигарх в Австралии – "некий" Сегодня Кемерово посетил Владимир Путин, судя по отчетам ответственных ведомств, большое количество жертв при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" стало следствием грубейшего нарушения техники пожарной безопасности. И, пожалуй, это все, что известно об инциденте и его причинах со слов власти на данный момент. А у людей, жителей шахтерского края, да и всей страны, вопросов по-прежнему больше, чем ответов.
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Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
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Уйдет ли Тулеев в отставку? Митинговавшие пять часов кемеровчане требовали отставки главы региона Амана Тулеева. Ужасающая трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" ясно высветила отсутствие доверия у жителей к местной и даже федеральной власти. Владимир Путин, впрочем, не стал рубить с плеча и призвал жителей дождаться результатов расследования. На этом фоне в регионе началась борьба за право называться преемником губернатора.
27.03.2018
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Новости
28.03.2018 10:29 Мск (12:29 Екб)
политика | Крым
Овсянникова признали неспособным вытянуть Севастополь из пучины политических скандалов
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Дмитрий Овсянников (2017) | Фото: sevastopol.gov.ru

Продолжает терять позиции в "Национальном рейтинге" губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.
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Как сообщили Накануне.RU авторы исследования, эксперты в первую очередь учли постоянно увеличивающееся количество скандалов, связанных с переделом собственности, а также отсутствие диалога с населением и бизнесом. Надежды на то, что с предыдущим губернатором Севастополь покинут политические скандалы, не оправдались. Более того создаётся впечатление, что они всё больше получают новое качественное развитие.

"Депутаты представительских органов вовсю воюют с региональным главой. Заксобрание завернуло законопроект, лоббируемый Дмитрием Овсянниковым, призванный усложнить отзыв губернатора с должности. В Общественной палате Севастополя вычистили его открытого сторонника, занимавшего пост зампредседателя. Скандал с принятием трёхлетнего бюджета вылился в демонстративный отказ депутатов от собственных зарплат. В последние месяцы историю севастопольских противостояний дополнили трения губернатора с прокурором. Дело дошло до того, что сотрудники прокуратуры попытались осмотреть дом губернатора в Севастополе. Подоплёкой эксперты называют имущественные интересы, которые нарушают попытки пересмотра прав собственности, оформленные в "украинский" период", – отмечается в докладе.

Глава Минобороны Сергея Шойгу упомянул Севастополь среди трёх регионов, где имеются наиболее острые проблемы с обеспеченностью дошкольными учреждениями детей военнослужащих.

Эксперты ссылаются на информацию, что на финансирование государственных органов Севастополя уходит наибольшая часть доходов, по сравнению с другими регионами России.

Волну иронии вызвало заявление Дмитрия Овсянникова о "Корпорации развития Севастополя", которая "может, сделает рывок в космос".

Впрочем, в деятельности Овсянникова есть не только негатив. Важным для жителей Севастополя называют начало строительства газопровода высокого давления через Балаклаву к бухте Казачьей, пуск которого намечен на нынешний год. Кроме того, Дмитрий Овсянников, благодаря прекрасным для действующей власти результатам президентской кампании, получил заметные аппаратные преференции.

И, все же, вердикт экспертов "Национального рейтинга" для Овсянникова был однозначно неблагоприятным – 62 место из 88 глав городов.

Напомним, Овсянников избран губернатором Севастополя в сентябре 2017 г. с результатом 71%. Таким образом, спустя полгода работы в должности без приставки "и.о." эксперты признают главу города фактически неспособным справиться со стоящими перед ним задачами, в первую очередь речь идет об установлении межэлитного консенсуса.

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28.03.2018 10:29 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:29 Екб


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Овсянникова признали неспособным вытянуть Севастополь из пучины политических скандалов
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