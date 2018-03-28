В Мьянме избрали нового президента

В Мьянме избран новый президент, им стал 66-летний кандидат от партии Национальная Лига за Демократию (НЛД), бывший спикер нижней палаты парламента У Винт Мьинт, передает МИА "Россия сегодня".

Новый глава государства, согласно конституции Мьянмы, избран парламентским голосованием, на выборы выдвигались три вице-президента.

Как отмечается, на прошлой неделе на пост вице-президента прошли довыборы для необходимого числа кандидатов. Помимо действующих вице-президентов - У Мьинт Шве и Генри Ван Тхио - на эту должность был избран У Вин Мьинт, близкий соратник лидера правящей партии НЛД, лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи и бывший спикер нижней палаты парламента. У Вин Мьинт набрал 403 голоса, У Мьинт Шве - 211 голосов, а Генри Ван Тхио - 18 голосов, объявили результаты голосования местный телеканалы.

Прежний президент Мьянмы У Тхин Чжо ушел в отставку на прошлой неделе, сославшись на необходимость в отдыхе.

Как сообщало Накануне.RU, 25 августа 2017 года в Мьянме произошло столкновение мусульман рохинджа с правительственными войсками, когда боевики рохинджа атаковали сразу 30 блокпостов полиции. В результате случившегося погибли почти 400 человек.