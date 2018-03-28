В правительстве предлагают ввести онлайн-мониторинг за пожарной безопасностью

МЧС и куратор контрольно-надзорной реформы - министр Михаил Абызов назвали первые меры по укреплению пожарной безопасности после трагедии в Кемерово.

На вчерашнем заседании проектного комитета по реформе контрольно-надзорной деятельности обсуждались меры ужесточения надзора за пожарной безопасностью в России, сообщает РБК. Министр по делам "Открытого правительства" Михаил Абызов предложил ввести систему онлайн-мониторинга за состоянием противопожарных систем. "Надо предусмотреть такие требования, чтобы мы могли в дистанционном режиме видеть, включена ли система пожарной безопасности. Нужны элементы простейшего компьютерного мониторинга использования всей противопожарной цепи", - заявил Абызов.

Как уточнил министр, ввод таких систем обойдется не слишком дорого, и их надо задействовать не на всех объектах. "По 100-тысячникам, по 50-тысячникам мы могли бы включить эти требования в правила их строительства. Издержки там небольшие. И вы бы не раз в год туда приходили, а каждый день, каждую минуту видели бы на мониторе потоковую информацию о состоянии противопожарных систем", - отметил Михаил Абызов.

Министр также считает нужным ввести двойную систему классификации поднадзорных субъектов: по сложности объекта, его классу опасности и по виду объекта с точки зрения принадлежности и размера предприятия.

Замглавы МЧС Сергей Кададов, в свою очередь, озвучил предложение усилить пожарный надзор за многофункциональными комплексами с массовым скоплением людей. В ведомстве считают, что проверки таких объектов нужно проводить не реже одного раза в год. Замминистра отметил, что проверки должны вестись независимо от надзорных каникул, действующих с 2016 года для малого бизнеса.

Ранее сообщалось, что трагедия в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово может стать переломным моментом в судьбе российского местного самоуправления. Функции надзора за крупными городскими объектами и инфраструктурой, за безопасность которых сейчас отвечают муниципалитеты, предлагается переподчинить в пользу федерального центра.